5:0 – Fünf Tore für das Bentheimer Selbstbewusstsein

Sechs Punkte holte die SpVgg. Brandlecht-Hestrup in den ersten beiden Bezirksliga-Spielen, doch am Sonntag beim SV Bad Bentheim war sie chancenlos. Der erste Saisonsieg des SVB fiel mit 5:0 (3:0) deutlich aus, war aber auch in der Höhe verdient.