4:9 in Salzgitter – Kleinem ECN-Kader geht die Puste aus

Salzgitter Der EC Nordhorn hat das letzte Spiel des Jahres in der Eishockey-Regionalliga verloren. Die Mannschaft von Andris Bartkevics unterlag am Sonntagabend in Salzgitter gegen die Icefighters mit 4:9 (1:3, 0:4, 3:2). Der Trainer machte vor allem zwei Faktoren für die Niederlage des Tabellendritten beim Vierten verantwortlich: Zum einen war sein sowieso schon schmaler Kader wegen Verletzungen, Krankheit und Urlaub auf elf Spieler geschmolzen; und zum anderen machte Salzgitters Goalie Dennis Korff den Unterschied aus. „Er ist der beste Torhüter der Liga“, berichtete Bartkevics, „im ersten Drittel hätten wir mindestens sieben Tore erzielen können. Aber was Korff alles gehalten hat – echt Wahnsinn.“ Nur gegen die Treffer von Christian Synowiec zum 1:2 (14.), von Konstantin Ljubobratets zum 2:8 (48.) und 3:8 (49.) sowie von Mikhail Berezhnoi zum 4:9-Endstand (60.) war er machtlos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/49-in-salzgitter-kleinem-ecn-kader-geht-die-puste-aus-274037.html