44. Schwimmfest: Niederländer räumen wieder alles ab

Die Siege in allen 22 Wettbewerben im Nordhorner Freibad gingen an Teilnehmer aus dem Nachbarland. Immerhin gab es an zwei Tagen 40 Altersklassen-Medaillen für die Grafschafter Schwimmvereine – die meisten davon für den gastgebenden Waspo Nordhorn.