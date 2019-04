Empfehlung - 4:4 – Nächstes Fußball-Spektakel mit dem SV Eintracht

Langen Nur zwei Tage nach der 3:4-Heimniederlage gegen Herzlake haben sich die Bezirksliga-Fußballer von Eintracht Nordhorn mit einem weiteren emsländischen Konkurrenten ein spektakuläres Duell geliefert: Am Sonnabend endete das Nachholspiel beim SV Langen nach mehreren Führungswechseln 4:4 (2:2) unentschieden. Bitter: Erneut verspielte das Team von Rainer Ralf Cordes in der Schlussphase einen möglichen Sieg. Auf beiden Seiten zeigten sich am Ostersonnabend die jeweiligen Tor-Torjäger in blendender Verfassung: Nordhorns Stürmer Kamaljit Singh erzielte seine Saisontreffer 26, 27 und 28, für Langen waren wie so oft die Brüder Raming-Freesen erfolgreich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/44-naechstes-fussball-spektakel-mit-dem-sv-eintracht-293136.html