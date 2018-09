Empfehlung - 4:3 für Lohne: Joker Frese trifft in der Nachspielzeit

Lohne Nächstes Fußball-Drama mit Lohner Beteiligung, doch anders als zum Saisonauftakt in Bad Bentheim jubelte diesmal der SV Union in der Nachspielzeit: Im Heimspiel gegen die starke U23 des SC Spelle-Venhaus gelang dem eingewechselten Nico Frese in der 91. Minute der Siegtreffer zum 4:3 (2:3). „Das war wieder hoch emotional, am Ende waren wir alle ganz euphorisch“, jubelte Trainer Andreas Hüsken. Er gab aber auch zu: „Der Sieg ist glücklich, für Spelle ist es maximal bitter.“ Schon der Lohner Ausgleich zum 3:3 war erst acht Minuten vor dem Ende durch Sergen Dönmez gefallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/43-fuer-lohne-joker-frese-trifft-in-der-nachspielzeit-248700.html