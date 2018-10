4:2 – Vorwärts feiert Derbysieg gegen Schüttorf

Vorwärts Nordhorn hat am Sonntag in der Fußball-Landesliga das Derby beim FC Schüttorf 09 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt zeigte sich gnadenlos effizient und siegte mit 4:2 (2:1). Zuvor hatte Schüttorf noch am Ausgleich geschnuppert.