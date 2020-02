Empfehlung - 4:2 – TC Rot-Weiß macht Klassenerhalt vorzeitig perfekt

Neuenhaus Am Ende des Spieltags war Lyn Beyer erschöpft und glücklich zugleich. „Die Mädels haben toll gekämpft, haben es unglaublich spannend gemacht, aber sich selbst für ihren Einsatz belohnt“, lobte die Mannschaftsbetreuerin des TC Rot-Weiß Neuenhaus ihr Team, nachdem es sich mit einem 4:2-Sieg gegen den Rahlstedter THC den erneuten Verbleib in der Tennis-Nordliga gesichert hatte, auch weil Konkurrent Victoria Hamburg beim TSV Glinde 0:6 unterlag. Damit ist das Gastspiel der Niedergrafschafterinnen am 1. März beim Schlusslicht Victoria bedeutungslos geworden. Beyer: „Dennoch wollen wir die Saison mit einem Sieg beenden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/42-tc-rot-weiss-macht-klassenerhalt-vorzeitig-perfekt-344465.html