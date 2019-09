Empfehlung - 4:2 in Klausheide: Laar schießt die Tore zur rechten Zeit

Klausheide Nach Trainerstationen in Dalum, auf dem Twist und in Darme steht Detlef Schmees in dieser Fußballsaison erstmals in der Grafschaft in der Verantwortung. Im Sommer übernahm er den Kreisligisten Grenzland Laarwald – und nach einem verdienten 4:2 (2:1)-Sieg am Sonntag beim Aufsteiger SV Klausheide freut er sich nicht nur über einen gelungenen Saisonstart. „Ich bin insgesamt sehr zufrieden hier“, sagt Schmees, „die Truppe zieht wirklich toll mit.“ Da machte es nicht viel aus, dass der Auftritt in Klausheide „kein Leckerbissen“ gewesen sei. Die Gastgeber hingegen ärgerten sich eine Woche nach ihrem 4:0-Coup an gleicher Stelle gegen Ringe über Gegentore zu unglücklichen Zeitpunkten, vor allem über das Laarer 3:2 unmittelbar nach dem zwischenzeitlichen Klausheider 2:2 per Elfmeter direkt nach der Pause. „Das hat uns das Genick gebrochen“, erkannte Co-Trainer Bernhard Voet, der zusammen mit Spielertrainer Eugen Siebert den Aufsteiger betreut. Insgesamt aber attestierte er der Mannschaft eine gute Moral gegen einen am Ende zu starken Gegner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/42-in-klausheide-laar-schiesst-die-tore-zur-rechten-zeit-318770.html