Empfehlung - 4:2 – Erfolgreicher Start in die Oberligasaison

kro Neuenhaus. Die Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus sind erfolgreich in die Oberligasaison gestartet. In heimischer Halle kamen die Niedergrafschafterinnen gegen den TV Jahn Wolfsburg zu einem 4:2-Sieg. „Wir sind froh, dass es so gut gelaufen ist“, zeigte sich Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer zufrieden, „gerade bei den jungen Spielerinnen ist es immer schwer, im Vorfeld einzuschätzen, was uns erwartet. Jetzt aber können wir schon mal optimistisch nach vorn blicken.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/42-erfolgreicher-start-in-die-oberligasaison-221156.html