Empfehlung - 4:2 – Dennis Tengen besiegelt Lohner Sieg gegen Langen

Lohne Fünfter Sieg in Folge: Mit einem 4:2 (1:1)-Erfolg in einem packenden, unterhaltsamen Heimspiel gegen den SV Langen haben die Fußballer von Union Lohne ihre Tabellenführung in der Bezirksliga untermauert. Dabei begann es am Freitagabend nicht optimal, denn schon nach drei Minuten lagen die angriffsstarken Gäste vorne. „Sie haben uns kalt erwischt, aber danach haben wir unser Spiel durchziehen können“, sagte Trainer Andreas Hüsken. Nach einer Viertelstunde glich Sergen Dönmez aus, kurz nach einer Pause schoss Colin Heins das 2:1. Für beide war es jeweils bereits der fünfte Saisontreffer. Großes Pech hatte Heins in der 65. Minute, als er sich nach einem harten Einsteigen seines Gegners schwerer am Fuß verletzte und ausgewechselt werden musste. Drei Minuten später glich Langen aus. „Meine Mannschaft hat sich von diesen beiden Rückschlägen aber nicht ein beeindrucken lassen und das richtige Signal gesetzt“, lobte Hüsken. Stefan Rensen besorgte schnell die erneute Führung. Langen blieb immer gefährlich, den Schlusspunkt setzte aber Lohne: In der Nachspielzeit traf Dennis Tengen in seinem ersten Einsatz nach dreimonatiger Verletzungspause zum 4:2.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/42-dennis-tengen-besiegelt-lohner-sieg-gegen-langen-250484.html