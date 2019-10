Empfehlung - 4:1 gegen Klausheide: Borussia baut Erfolgsserie aus

Neuenhaus Borussia Neuenhaus hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Kreisliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Christian Engels besiegte am Sonntag den SV Klausheide mit 4:1 (4:0) und ist damit seit sieben Spielen ungeschlagen (6 Siege, 1 Unentschieden). „Es passt im Moment alles ziemlich gut“, sagte der Trainer zufrieden. Während die Borussen mit 22 Punkten zum Spitzenreiter ASC Grün-Weiß 49 aufschlossen, der allerdings ein Spiel im Rückstand ist, verharren die Klausheider mit sechs Zählern am Tabellenende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/41-gegen-klausheide-borussia-baut-erfolgsserie-aus-322464.html