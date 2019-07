Empfehlung - 4:1 - Bentheim erreicht in Gildehaus 2. Bezirkspokalrunde

Gildehaus Der SV Bad Bentheim ist erfolgreich in die Fußballsaison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Jochen Wessels setzte sich am Montagabend in der ersten Bezirkspokalrunde mit 4:1 (3:0) beim Nachbarn und Bezirksliga-Rivalen TuS Gildehaus durch. In der zweiten Runde sind die Obergrafschafter nun am Mittwoch, 7. August, beim SC Spelle-Venhaus II gefordert (19 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/41-bentheim-erreicht-in-gildehaus-2-bezirkspokalrunde-310347.html