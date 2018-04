Empfehlung - 4:0 – Union Lohne gewinnt Derby gegen Brandlecht-Hestrup

Lohne. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Union Lohne haben das Derby gegen die SpVgg. Brandlecht-Hestrup mit 4:0 (1:0) gewonnen. Über die Rechtmäßigkeit der Punktevergabe gab es nach den 90 Minuten keine zwei Meinungen. „Wir haben hoch verdient gewonnen“, sagte Union-Trainer Ralf Cordes – und fügte hinzu: „Das ging auch in der Höhe in Ordnung. Wir hatten mehr Spielanteile und mehr Chancen.“ Auch die Gäste erkannten den Sieg der Hausherren neidlos an. Gerold Hoesmann aus dem Trainerteam der Spielvereinigung sah aber zwei Situationen, die seinem Team eventuell zu einem knapperen Ergebnis hätten verhelfen können. „Wir haben das 0:1 durch eine starke Einzelaktion zu einem ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause bekommen. Außerdem gab es bei vergleichbaren Situationen einmal Elfmeter gegen uns und auf der Gegenseite nicht für uns“, so Hoesmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/40-union-lohne-gewinnt-derby-gegen-brandlecht-hestrup-232672.html