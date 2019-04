Empfehlung - 37:25 in Dessau – Die HSG bleibt stur in der Erfolgsspur

Dessau Dreieinhalb Minuten waren am Freitagabend in der Anhalt-Arena noch zu spielen, da konnten sich Spieler und Trainer auf der Bank der HSG Nordhorn-Lingen schon gelöst abklatschen. Da war längst klar, dass die Gäste im dritten Anlauf in der eingleisigen 2. Handball-Bundesliga beim Dessau-Roßlauer HV erstmals einen Sieg davon tragen würden. Der fiel vor 910 Zuschauern mit 37:25 (18:15) sehr deutlich aus, spiegelte aber den Leistungsunterschied zwischen dem Tabellendritten und dem Vorletzten sehr gut wieder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3725-in-dessau-die-hsg-bleibt-stur-in-der-erfolgsspur-294146.html