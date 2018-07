Empfehlung - 3:6, 1:6 – Grönefeld/Atawo verlieren deutlich

London Eine gefühlte Ewigkeit mussten Tennis-Profi Anna-Lena Grönefeld und Raquel Atawo (USA) am Freitag auf ihren Einsatz auf Court 14 an der Church Road im Londoner Stadtteil Wimbledon warten. Marcelo Arevalo (El Salvador) und Hans Podlipnik-Castillo (Chile) benötigten in einem der längsten Doppelmatches auf dem englischen Rasen 5:01 Stunden, um sich gegen die Lokalmatadoren Cameron Norrie und Jay Clarke 6:4, 6:7, 5:7, 6:4 und 22:20 zu behaupten. „Natürlich ist das nicht optimal, wenn man die ganze Zeit wartet, immerhin hat alleine der letzte Satz fast zweieinhalb Stunden gedauert, aber warten mussten wir alle", wollte Grönefeld das nicht als Entschuldigung für die 0:2-Niederlage in der zweiten Runde gegen Tatjana Maria (Deutschland) und Heather Watson (Großbritannien) gelten lassen. Die Nordhornerin und die US-Amerikanerin kamen schlecht ins Spiel. Maria und Watson bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen, erspielten sich ein frühes Break zur 3:1-Führung. Doch Grönefeld und Atawo egalisierten das Break, ließen die Chance zur 4:3-Führung aber ungenutzt. In der Folge gewannen Maria und Watson immer mehr Sicherheit und bestimmten das Spiel nach Belieben. Nach einer Stunde verwandelten die Deutsche und die Britin ihren zweiten Matchball zum 6:3, 6:1-Sieg.