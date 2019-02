Empfehlung - 35:25 – SG-Handballer stürzen Elsfleth von Tabellenspitze

Elsfleth Besser hätte es im ersten Spiel des Jahres gar nicht laufen können für die SG Neuenhaus/Uelsen: Die Mannschaft von Trainer Jens Luttermoser hat dem Elsflether TB nicht nur die erste Niederlage dieser Saison in der Handball-Verbandsliga beigebracht und den bisherigen Tabellenführer gestürzt, sie hat die Gastgeber mit 35:25 (19:12) auch noch nach allen Regeln der Kunst zerlegt. „Da haben wir nicht unbedingt mit gerechnet", sagte Luttermoser, doch aufgrund der guten Leistungen seines Teams in Abwehr und Angriff war der Erfolg auch in dieser Deutlichkeit absolut verdient. Und selbst als der Acht-Tore-Vorsprung (20:12/32.) einmal auf fünf Treffer (21:16/39.) geschmolzen war, wurden die Gäste nicht nervös. „Da haben wir dann wieder konsequent durchgezogen", berichtete der SG-Trainer, der die Basis des Erfolgs in der guten Defensivarbeit sah. Abwehrchef Tim Diekmann und seine Nebenleute stellten geschickt die Räume zu, sodass auch Torhüter Torben Koning und der in der Schlussphase eingewechselte Franz-Josef Neekamp glänzen konnten.