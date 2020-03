Empfehlung - 350 Fans begleiten SV Meppen auf den Betzenberg

Meppen In der 3. Liga sind die Fußballer des SV Meppen an diesem Wochenende in einer Kultstätte des deutschen Fußballs im Einsatz. Die Mannschaft von SVM-Trainer Christian Neidhart spielt am Sonnabend um 14 Uhr im Stadion auf dem legendären Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Rund 350 Fans werden das Team begleiten. Der SWR überträgt die Partie live. Durch den starken Auftritt beim 1:0 gegen den Tabellenführer MSV Duisburg kletterte der SVM auf den vierten Rang. Trotz nur drei Punkten Rückstand zur Tabellenspitze trat Coach Neidhart auf die Euphoriebremse: „Das ist mir definitiv zu viel Schwarzmalerei. Wenn es gut läuft, ist es super, aber die Spiele gegen Lautern und Würzburg werden ganz schön hart werden“, mahnte er. Das Hinspiel endete mit einem 6:1-Sieg der Emsländer. Coach Neidhart muss am Sonnabend allerdings neben Marcus Piossek, der nach langer Verletzung wieder mit der Mannschaft trainiert, auch auf Willi Evseev verzichten. Der Mittelfeldspieler holte sich gegen Duisburg seine fünfte gelbe Karte ab und ist gesperrt. Hinter den Einsätzen von Erik Domaschke, Deniz Undav und Hassan Amin stehen noch ein Fragezeichen. Die drei Schlüsselspieler der Emsländer gingen mit Verletzungen aus der letzten Partie hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/350-fans-begleiten-sv-meppen-auf-den-betzenberg-346864.html