Empfehlung - 34:27 – Gelungene Heimpremiere der HSG gegen Hüttenberg

NordhornEine Woche nach dem Derbysieg in Emsdetten hat die HSG Nordhorn-Lingen nachgelegt. Mit einem 34:27 (17:14)-Erfolg gegen den TV Hüttenberg hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann eine gelungene Heimpremiere gefeiert – und die Tabellenspitze in der 2. Handball-Bundesliga behauptet. „Ich bin froh, dass wir da oben stehen“, sagte ein strahlender Toon Leenders, doch der Kreisläufer, der gemeinsam mit Luca de Boer im Innenblock der 6:0-Abwehr wieder eine überragende Partie bot, wiegelte auch sofort ab: „Wir haben ja noch 36 Spiele vor uns.“ Was den Sieg gegen den Bundesliga-Absteiger so wertvoll machte, war die Art und Weise, wie er sich entwickelt hat. Denn gegen die Mittelhessen mit ihrer unangenehmen 3:2:1-Abwehr legte die HSG am Sonntag vor 1871 Zuschauern im Euregium einen glatten Fehlstart hin. Doch nach dem 1:4-Rückstand (5.) berappelten sich die Gastgeber allmählich. Basierend auf einer starken Defensive, zu der auch der nach 16 Minuten eingewechselte Torhüter Bart Ravensbergen mit neun Paraden seinen Teil beisteuerte, und mit einem Angriff auf Hochtouren, der im acht Mal erfolgreichen Georg Pöhle den herausragenden Werfer des Spiels in seinen Reihen hatte, wurde die Basis zum Erfolg gelegt, der jedoch auf vielen Schultern ruhte. Denn: Auch Nicky Verjans (6/1), Lutz Heiny (5) und Patrick Miedema (4) trafen zuverlässig und übernahmen in entscheidenden Phasen Verantwortung. „Eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Bültmann, der bei einem Sieg mit sieben Toren auch vier verworfene Siebenmeter verknusen konnte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3427-gelungene-heimpremiere-der-hsg-gegen-huettenberg-248695.html