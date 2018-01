Empfehlung - 34 Punkte zu wenig: NBA-Star Schröder verliert mit Atlanta

dpaAtlanta. Für die Hawks war es in der Nordamerika-Liga die 31. Niederlage im 42. Match. Schröder war die dominierende Person auf dem Parkett. Neben seinen 34 Punkten gab der 24-Jährige noch sieben Assists. Dazu knackte er in seinem fünften NBA-Jahr den 4000-Punkte-Meilenstein. „Er hat uns getragen“, lobte ihn Team-Kollege Kent Bazemoore. In der Schlussphase lief jeder Hawks-Angriff über den Deutschen, doch auch er konnte nicht jeden Wurf treffen. „Wie schon der große Bruce Lee sagte: Du musst wie Wasser sein und immer weiterfließen“, erklärte Bazemoore. „Genau so müssen wir das machen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/34-punkte-zu-wenig-nba-star-schroeder-verliert-mit-atlanta-221599.html