3:4 – Lohne kassiert in Altenlingen erste Saisonniederlage

Lingen Der Tabellenführer Union Lohne hat die erste Saison-Niederlage in der Fußball-Bezirksliga kassiert. Beim ASV Altenlingen unterlag das Team am Freitagabend vor 390 Zuschauern mit 3:4 (1:1). „Der Sieg für Altenlingen ist nicht unverdient“, sagte Lohnes Trainer Andreas Hüsken, der von seiner Mannschaft eine gute Anfangsphase sah, die Torjäger Sergen Dönmez mit dem 1:0 krönte (20.). Danach machte Union etwas weniger Druck nach vorne und ließ den ASV ins Spiel kommen. Die Folge: das 1:1 noch vor dem Seitenwechsel. „Nach der Pause haben wir dann die erste Viertelstunde verschlafen und Altenlingen hat das eiskalt ausgenutzt“, berichtete Hüsken. Die Emsländer gingen mit 3:1 in Führung. Union steckte allerdings nicht auf und kam durch den zweiten Dönmez-Treffer auf 2:3 heran. Eine von Stefan Brinker unglücklich ins eigene Tor abgefälschte Hereingabe zum 2:4 (80.) war dann allerdings die Entscheidung, auch wenn die Gäste bis zum Schlusspfiff nicht aufgaben. „Ganz wichtig ist jetzt, dass wir im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen“, meinte Hüsken, der den Hauptgrund für die erste Niederlage im neunten Duell ausgemacht hatte: „Wir haben unser Spiel nicht so fortgeführt, wie wir es begonnen haben“, sagte er. db(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/34-lohne-kassiert-in-altenlingen-erste-saisonniederlage-259326.html