3:4 – EC Nordhorn unterliegt Niesky vor Rekordkulisse

Nordhorn Herber Dämpfer für den EC Nordhorn im Kampf um den Gruppensieg in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga: Die Grafschafter kassierten am Sonnabend vor der Saisonrekordkulisse von 1500 Zuschauern gegen Tornado Niesky eine 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)-Niederlage. Der ECN wurde durch zwei Gegentreffer in den ersten acht Minuten kalt erwischt und kam danach nicht richtig in Tritt. Zwar konnten die Nordhorner im Schlussdrittel nach einem 1:3-Rückstand zum 3:3 ausgleichen, danach jedoch ließen sie Großchancen für einen vierten Treffer ungenutzt – und kassierten 51 Sekunden vor Schluss dann sogar den endgültigen K.o. Niesky traf zum 4:3-Endstand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/34-ec-nordhorn-unterliegt-niesky-vor-rekordkulisse-284551.html