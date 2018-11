Empfehlung - 33:27 gegen Rhein Vikings: HSG setzt Höhenflug fort

Düsseldorf Die HSG Nordhorn-Lingen hat auch den dritten Vergleich mit dem HC Rhein Vikings in der 2. Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann setzte sich am Freitagabend in Düsseldorf mit 33:27 (18:9) ungefährdet durch. Während die Gäste vor nur 460 Zuschauern im Castello ihre Erfolgsserie auf 11:1 Punkte ausbauten und sich mit nun 20:10 Zählern zumindest vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz verbesserten, war es für den abgeschlagenen Tabellenletzten die elfte Niederlage in Folge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3327-gegen-rhein-vikings-hsg-setzt-hoehenflug-fort-267903.html