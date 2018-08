Empfehlung - 33:20 in Emsdetten: HSG nach Derby-Sieg Spitzenreiter

EmsdettenEmsdetten Was für ein Wahnsinns-Saisonstart der HSG Nordhorn-Lingen: Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann nutzte das Derby beim TV Emsdetten zu einer Handball-Demonstration. Vor 1965 Zuschauern am Sonntagabend in der Emshalle demontierten die Gäste den westfälischen Nachbarn mit 33:20 (13:9) – und grüßen nach dem ersten Spieltag von Tabellenplatz eins der 2. Bundesliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3320-in-emsdetten-hsg-nach-derby-sieg-spitzenreiter-247886.html