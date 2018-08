Empfehlung - 33:20 – HSG gelingt der höchste Sieg der Derby-Geschichte

Nordhorn Kaum ein Duell hat es in der 2. Bundesliga so oft gegeben wie das Derby zwischen der HSG Nordhorn-Lingen und dem TV Emsdetten. Aber noch nie endete der Vergleich zwischen den Nachbarn aus der Grafschaft und Westfalen, die gerade in die 15. gemeinsame Saison im Handball-Unterhaus gehen, mit 13 Toren Differenz. Insofern ist der 33:20 (13:9)-Erfolg der Niedersachsen am Sonntag in der Emshalle ein Rekord für die Geschichtsbücher. Bislang datierte das eindeutigste Resultat aus der Spielzeit 1996/97, als die HSG in Nordhorn mit 31:22 gegen den „Dino“ der 2. Liga gewann, der 24 Spielzeiten in dieser Spielklasse auf dem Buckel hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3320-hsg-gelingt-der-hoechste-sieg-der-derby-geschichte-247983.html