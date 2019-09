Empfehlung - 33 Starter hoffen am Kloster auf den Sieg in der S-Dressur

Nordhorn Die Reitanlage am Kloster Frenswegen ist am Wochenende wieder ganz im Fokus des Grafschafter Reitsports. Drei Tage lang messen sich insgesamt rund 350 Reitsportlerinnen und -sportler beim RFV Nordhorn in Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse S. Siegerin in der Hauptprüfung auf dem Springplatz war im vergangenen Jahr die Emlichheimerin Julia Borghorst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/33-starter-hoffen-am-kloster-auf-den-sieg-in-der-s-dressur-317027.html