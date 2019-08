Empfehlung - 3:3 – Mit wilder Schlussphase Geschichte geschrieben

Enschede Der FC Twente Enschede und RKC Waalwijk haben am Sonntag in der niederländischen Fußball-Ehrendivision Geschichte geschrieben. Im Duell der beiden Aufsteiger fielen drei Tore nach der 89. Minute, was zuvor in der Liga-Geschichte noch nie passiert war. Nach dem 3:3 (0:1)-Unentschieden waren jedoch beide Mannschaften nicht zufrieden, denn sowohl Twente als auch RKC hätten sich in der wilden Schlussphase den Sieg sichern können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/33-mit-wilder-schlussphase-geschichte-geschrieben-313982.html