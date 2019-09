Empfehlung - 33. „Meile“ in Nordhorn: Mehr als 1800 Läufer machen mit

Nordhorn Auch die 33. Meile in der Nordhorner Innenstadt wird zu einer Mammut-Veranstaltung: Vier Tage vor dem ersten Startschuss hat der veranstaltende LC Nordhorn mehr als 1800 Anmeldungen für seinen Stadtlauf registriert. Wie in den Vorjahren ist bei den vier Schülerläufen am meisten los: Am Sonnabend werden sich ab 14 Uhr in vier Läufen rund 1300 Jungen und Mädchen auf die ein bzw. zwei Kilometer lange Strecke machen. Ein besonderes Rennen wird der Hauptlauf über zehn Kilometer um 17 Uhr: LCN-Lokalmatador Gerold Hartger beendet im Ziel seine jahrelange, erfolgreiche Karriere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/33-meile-in-nordhorn-mehr-als-1800-laeufer-machen-mit-317918.html