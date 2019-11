Empfehlung - 3:3 – ASV Altenlingen spielstark, Vorwärts effektiv

Nordhorn Langer Ball vors Tor des Gegners, Gedränge am zweiten Pfosten, und mittendrin Stürmer Christopher Hölscher: Am Ende hätten es fast doch noch zum elften Sieg im 14. Saisonspiel gereicht für die Bezirksliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn. Weil der Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit aber doch weit vom Tor wegsprang, blieb es beim 3:3 (3:2) gegen den ASV Altenlingen. Insgesamt aber können die Nordhorner mit dem Punkt zufrieden sein, denn vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Emsländer die bessere Mannschaft. Vorwärts bleibt Tabellenführer und muss bereits am Mittwoch wieder ran: Das Bezirkspokal-Achtelfinale um 19.30 Uhr daheim gegen den Landesligisten SV Holthausen-Biene ist dann schon das vierte Pflichtspiel innerhalb von zwölf Tagen. „Ein Unding“, ärgert sich Trainer Henning Schmidt über die seiner Ansicht nach höchst unglückliche Ansetzung: „Wir haben uns dieses tolle Pokalspiel erarbeitet, müssen dann aber unter diesen Voraussetzungen antreten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/33-asv-altenlingen-spielstark-vorwaerts-effektiv-327323.html