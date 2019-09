Empfehlung - 32:32 – Am Ende feiern Brandlecht und Schüttorf

Nordhorn Die Handballerinnen der SpVgg. Brandlecht-Hestrup bleiben auch im zweiten Spiel nach ihrem Aufstieg in die Landesliga unbesiegt. Beim 32:32 (17:12) im Grafschafter Duell am Donnerstagabend gegen den Oberliga-Absteiger FC Schüttorf 09 führten sie zweieinhalb Minuten vor Schluss sogar noch mit zwei Toren, kassierten danach aber noch zwei Treffer – und mussten am Ende froh über das Unentschieden ein. Nach einem leichten Ballverlust der Spielvereinigung im Angriffsaufbau waren es in der Schlussminute die 09-Handballerinnen, die vor knapp 200 Zuschauern im Euregium noch die Chance auf den Siegtreffer hatten. Die Trainer Alfred Korthaneberg und Simona Liedtke bereiten ihre Truppe in einer Auszeit 22 Sekunden vor dem Ende auf die letzten Aktionen vor, die Brandlechter Abwehr hielt dem Druck aber stand. Den letzten Wurf aus ungünstiger Position schnappte sich die Torhüterin. Danach ließen sich beide Mannschaften von ihren Anhängern auf der Tribüne feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3232-am-ende-feiern-brandlecht-und-schuettorf-320823.html