Nordhorn. Drei Spieltage vor dem Ende einer wieder einmal langen Zweitliga-Saison ging es für beide Mannschaften am Pfingstsonnabend im Euregium in Sachen Meisterschaft, Aufstieg oder Abstieg um nichts mehr – doch dies war den Akteuren der HSG Nordhorn-Lingen und des HSC 2000 Coburg auf dem Spielfeld nicht anzumerken. „Das war sehr richtig rassiges Spiel, sehr emotional in vielen Szenen“, waren sich beide Trainer einig. Den entscheidenden Tick besser in diesem hart umkämpften Duell vor 1624 Zuschauern war die gastgebende HSG, die verdient mit 32:28 (16:13) gewann. Kein Wunder, dass der starke Nordhorner Spielmacher Patrick Miedema, der zudem selbst noch sieben Tore warf, äußerst zufrieden war: „Wir wollten gerade vor unserem eigenen Publikum noch mal eine gute Leistung zeigen. Ich denke, das ist uns gelungen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3228-hsg-mit-kuehlem-kopf-in-einem-rassigen-duell-236666.html