Empfehlung - 32. Vechte-Cup: Endrunden-Teilnehmer stehen früh fest

Schüttorf . Es begann nicht wirklich gut für den Gastgeber: Am ersten Hauptrunden-Abend des großen Hallenfußballturniers um den Vechte-Cup brachten die Bezirksliga-Kicker des FC Schüttorf 09 in ihrem Auftaktspiel gegen den VfL Weiße Elf in zwölf Spielminuten keinen Treffer zustande, am Ende unterlagen sie dem Ligakonkurrenten mit 0:2. Gut drei Stunden später aber lieferten sie sich mit dem Obergrafschafter Rivalen vom SV Bad Bentheim im letzten Duell der Volksbank-Gruppe ein packendes Endspiel um den Gruppensieg. Die Bentheimer Führung durch Jörg. Husmann, der am Dienstag ebenso wie der Speller Florian Hoff auf sechs Treffer kam, glich Marc Knoop schnell aus. Weil SVB-Torwart Lars Möhring anschließend noch einen Neunmeter parierte, die Bentheimer nur den Pfosten trafen und ein schöner Heber von Schüttorfs Eray Baraktar von Möhring gerade noch von der Linie gekratzt wurde, blieb es beim Unentschieden – und so ging der Gruppensieg sogar noch an den SC Spelle-Venhaus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-vechte-cup-endrunden-teilnehmer-stehen-frueh-fest-221175.html