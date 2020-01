Empfehlung - 3:2-Sieg: Union Lohne kriegt gegen Lintorf noch die Kurve

Lintorf Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne sind in der Regionalliga auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Der 3:2 (16:25, 25:22, 20:25, 25:19, 15:8)-Erfolg gegen den VfL Lintorf war am Sonntagnachmittag allerdings ein hartes Stück Arbeit. „Wir haben nicht an die starken Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen können“, berichtete Trainer Harald Nüsse, der aber froh war, dass auch eine durchschnittliche Leistung zu wichtigen Punkten reichte. Denn in der Regionalliga sind die Teams zwischen Platz zwei und acht aktuell sehr eng beieinander. Durch den Sieg bauten die Lohnerinnen den Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem im Moment die Lintorferinnen stehen, auf sechs Punkte aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-sieg-union-lohne-kriegt-gegen-lintorf-noch-die-kurve-339273.html