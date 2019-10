Empfehlung - 3:2 – SCU II setzt Siegesserie auch gegen Eiche Horn fort

Emlichheim Die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim hat ihre Siegesserie in der 3. Liga fortgesetzt. Durch den 3:2 (26:24, 19:25, 25:22, 23:25, 15:9)-Erfolg gegen den TV Eiche Horn Bremen kletterten die Volleballerinnen von Claudia Volkers und Erik Heerkes in der Tabelle weiter nach oben. „Das war ein tolles Spiel. Es war wichtig, dass wir als Mannschaft so geschlossen aufgetreten sind“, freute sich Volkers über die Leistung ihrer Mannschaft in einer Partie, in der beide Teams den Zuschauern in der Vechtehalle ein Spiel auf hohem Drittliga-Niveau boten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-scu-ii-setzt-siegesserie-auch-gegen-eiche-horn-fort-324785.html