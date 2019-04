Empfehlung - 3:2 –Schüttorf schafft die Sensation im Bezirkspokal

Schüttorf Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals hat der FC Schüttorf 09 den in dieser Saison so stark auftrumpfenden Landesliga-Tabellenführer SV Bevern mit 3:2 (3:1) besiegt und ist damit verdient ins Halbfinale eingezogen, das für Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), terminiert ist. Der nächste Gegner des FC 09 steht noch nicht fest, die weiteren drei Viertelfinals werden am Ostermontag ausgespielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-schuettorf-schafft-die-sensation-im-bezirkspokal-293133.html