Empfehlung - 3:2 – SC Union überwindet die Berliner Mauer

Emlichheim Milli Barber gehört mit ihrer Körpergröße von 1,84 Metern zu den groß gewachsenen Zuspielerinnen in der 2. Volleyball-Bundesliga. Neben ihren Teamkolleginnen von RPB Berlin, die am Sonntag in der Emlichheimer Vechtetalhalle auf dem Spielfeld standen, wirkte sie jedoch fast ein wenig, nun ja, unscheinbar. Lara Berger und Maike Herzog (beide 1,96 m), aber auch Hanna Schieder (1,90 m) bildeten neben Barber so etwas wie eine neue Form der Berliner Mauer – die die gastgebenden SCU-Volleyballerinnen vor einige Probleme stellte. Nach gut zwei Stunden Spielzeit aber hatte der SC Union diese Wand überwunden: Nach dem 3:2 (25:20, 19:25, 25:19, 24:26, 17:15) feierten die Emlichheimerinnen nicht nur den vierten Sieg im vierten Saisonspiel, sie kletterten mit zehn Punkten auch an die Tabellenspitze. „Das ist ein schöner Moment, den meine Spielerinnen kurz genießen können“, sagte Trainer Pascall Reiß, „aber wir werden die kommende Woche wieder hart arbeiten müssen, denn auch heute haben wir einiges nicht gut gemacht.“ Tatsächlich wechselten sich beim SCU gegen den Aufsteiger aus dem Berliner Bezirk Prenzlauer Berg klasse Angriffe mit leichten Fehlern immer wieder ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-sc-union-ueberwindet-die-berliner-mauer-259584.html