Empfehlung - 32. Nordhorner Schachfestival: Großes Lob vom Präsidenten

Nordhorn Am vergangenen Wochenende versammelten sich in der Mensa des Gymnasiums Nordhorn insgesamt 103 schachbegeisterte Teilnehmer, um in zwei Wertungsgruppen die Sieger auszuspielen. Das Turnier war das siebte und letzte der niedersächsischen Grand-Prix-Serie in diesem Jahr und das einzige, das die magische 100er-Teilnehmergrenze überschritten hat. Über den Zuspruch aus Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sind die Verantwortlichen einmal mehr sehr zufrieden gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-nordhorner-schachfestival-grosses-lob-vom-praesidenten-267129.html