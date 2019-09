3:2 in Sittard: FC Twente geht als Tabellendritter ins Derby

Der Enscheder Ehrendivisionär baute am Sonntag seine Serie ungeschlagener Punktspiele auf sechs aus. Vor dem Aufsteiger stehen in der Tabelle nur die Topteams Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. Am Freitag ist Nachbar Heracles Almelo zu Gast in Enschede.