3:2 in Lintorf – SCU II trotzt personellem Engpass

Lintorf Die zweite Volleyball-Mannschaft von Union Emlichheim hat einmal mehr ihre Tiebreak-Stärke in dieser Drittliga-Saison unter Beweis gestellt. Beim VfL Lintorf landete das Team von Trainerin Claudia Volkers einen 22:25, 10:25, 25:12, 25:21, 15:8-Erfolg und trotzte dabei auch dem personellen Engpass. In den ersten beiden Sätzen fanden die Gäste beim Tabellenletzten noch nicht zu ihrem Spiel. Daher stellte Volkers mehrfach um. In die Schaltzentrale rückte Thori Kwast, die zunächst geschont worden war, außerdem tauschten Majela Dasler und Lisa Oudehinkel im Diagonal- bzw. Außenangriff ihre Plätze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-in-lintorf-scu-ii-trotzt-personellem-engpass-268079.html