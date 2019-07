Empfehlung - 3:2 gegen Laxten: Union Lohne gewinnt erstes Testspiel

Lohne Die Fußballer von Union Lohne haben ihr erstes Testspiel gewonnen. Nach Toren von Lukas Niehoff (2.), Felix Eling (49.) und Colin Heins (89.) besiegte der Landesliga-Aufsteiger am Sonnabend Bezirksligist Olympia Laxten mit 3:2 (1:1). „Unterm Strich war das in Ordnung“, resümierte Andreas Hüsken, dennoch erkannte der Union-Trainer einiges, wo in den kommenden Wochen der Hebel anzusetzen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-gegen-laxten-union-lohne-gewinnt-erstes-testspiel-306465.html