Empfehlung - 3:2 gegen Dingden – SCU-Volleyballerinnen zeigen Kampfgeist

Emlichheim. Mehr als zwei Stunden brauchte der SC Union Emlichheim am Sonntagnachmittag, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Und am Ende landete eine Spielerin, die noch nicht zur Stammformation des Volleyball-Zweitligisten gehört, die entscheidenden Punkte: Mit zwei erfolgreichen Angriffen setzte die 17-jährige Lisanne Masselink, eines der Talente der SCU-Jugend, im fünften Satz den Schlussstrich unter eine Partie, die manch einer der 360 Zuschauer in der Vechtetalhalle gewiss schon verloren geglaubt hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-gegen-dingden-scu-volleyballerinnen-zeigen-kampfgeist-209576.html