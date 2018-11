Empfehlung - 3:2 – Der SV Wietmarschen erklimmt die Tabellenspitze

Wietmarschen Die Volleyball-Partie zwischen dem SV Wietmarschen und dem SC Spelle/Venhaus hat am Sonntag gehalten, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Das Duell zwischen den beiden Regionalliga-Topteams war ein echtes Spitzenspiel, das seine Krönung für die Gastgeberinnen im Tiebreak fand. Nach dem 15:13 im Entscheidungssatz kannte der Jubel auf Wietmarscher Seite kein Halten mehr. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, skandierte die Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann im Jubelkreis. Denn mit dem 3:2 (19:25, 17:25, 25:20, 25:20, 15:13)-Erfolg zog das SVW-Team an den jetzt punktgleichen Gästen vorbei und kletterte an die Tabellenspitze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/32-der-sv-wietmarschen-erklimmt-die-tabellenspitze-265889.html