Empfehlung - 31:26 gegen Konstanz – Tag der Außen bei der HSG

Nordhorn. Wen sie als einen der Helden des Abends zu feiern hatten, war 1965 Handball-Fans am Sonntag im Euregium längst klar, als Björn Buhrmester in der 56. Minute gerade seine 20. Parade gezeigt hatte. Mit „Buhrmi, Buhrmi“-Rufen feierten sie den Keeper der HSG Nordhorn-Lingen, der nach 60 Zweitliga-Minuten mit 22 abgewehrten Bällen großen Anteil am 31:25 (16:13)-Erfolg seines Teams gegen die HSG Konstanz hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3126-gegen-konstanz-tag-der-aussen-bei-der-hsg-228662.html