Empfehlung - 31:22 gegen Dessau: HSG ballert den Frust weg

Lingen. Die HSG Nordhorn-Lingen hat es geschafft: Nach sechs Spielen in der 2. Handball-Bundesliga ohne Sieg hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann am Freitagabend in Lingen erstmals wieder gewonnen. Vor 2519 Zuschauern in der Emsland-Arena wurde der Dessau-Roßlauer HV mit 31:22 (15:9) geschlagen. Es war im letzten Spiel dieser Saison vor den Fans im Emsland nach vier Niederlagen und zwei Unentschieden der erste doppelte Punktgewinn der HSG seit dem Auswärtserfolg am 17. März in Wilhelmshaven.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/3122-gegen-dessau-hsg-ballert-den-frust-weg-234914.html