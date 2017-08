Empfehlung - 3:1 – SV Bad Bentheim besiegt Schapen nach 0:1-Rückstand

Bad Bentheim . Zumindest bis zum Wochenende führen die Fußballer des SV Bad Bentheim die Tabelle der Bezirksliga an: Sie gewannen am Mittwoch das vorgezogene Duell des dritten Spieltags daheim gegen den FC Schapen verdient mit 3:1 (0:0) und bleiben damit ohne Niederlage. Während die Gäste aus Schapen mit vielen langen Flanken den schnellen Stürmer Daniel Castro suchten, dabei aber meist harmlos blieben, erspielten sich die Bad Bentheimer von Beginn an gute Möglichkeiten. In den ersten 25 Minuten hätte Sebastian Schmagt bereits zwei Tore schießen können. Danach hatte auch Mirco Husmann zwei Mal die Führung auf dem Fuß, ehe SVB-Keeper Alexander Moll in der 27. Minute einen Rückstand verhinderte: Er parierte nach einem Schapener Konter einen Schuss des frei stehenden Castro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/31-sv-bad-bentheim-besiegt-schapen-nach-01-rueckstand-204790.html