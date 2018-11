Empfehlung - 3:1 – SCU-Volleyballerinnen finden in Erfolgsspur zurück

Berlin Erleichterung beim SC Union Emlichheim: Nach vier Niederlagen in Folge haben die Zweitliga-Volleyballerinnen am Sonnabend ihr Auswärtsspiel beim Berlin-Brandenburger Sportclub (BBSC) mit 3:1 für sich entschieden (25:19, 25:21, 19:25, 25:21). „Es war mal wieder an der Zeit, dass wir gewinnen“, sagte SCU-Trainer Pascall Reiß. Auch wenn sein Team zuletzt gegen die Starken der Liga verloren hatte und dabei gar nicht mal schlecht aussah, so hatte das Selbstbewusstsein doch ein wenig gelitten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/31-scu-volleyballerinnen-finden-in-erfolgsspur-zurueck-268016.html