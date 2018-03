Empfehlung - 3:1 – Neuenhaus stürzt Spitzenreiter Wietmarschen

Neuenhaus. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer in Neuenhaus am Sonntag zunächst wenig Erwärmendes, dann aber nahm das Spitzenspiel Fahrt auf. In der 43. Minute scheiterte Wietmarschens Stürmer Daniel Kathorst, der auch schon für die Borussia spielte, am Pfosten. Zwei Minuten später trat Pascal Plescher das erste Mal in Aktion: Nach einem Pass von Daniel Gysbers kam der Mittelfeldspieler aus gut 20 Metern frei zum Schuss und versenkte den Ball im Eck.(...)