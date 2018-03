Empfehlung - 3:1 in Hamburg: Das nächste starke Signal des SC Union

Hamburg. Vierter Sieg in Serie: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim haben auch in Hamburg ihre derzeit starke Form unter Beweis gestellt und das Duell gegen das Volleyball-Team Hamburg mit 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:16) gewonnen. Damit kletterte der SCU, bei dem alle Spielerinnen zum Einsatz kamen, zwei Spieltage vor Saisonende auf den vierten Tabellenplatz. Am 8. April geht es zum designierten Meister nach Köln, ehe weitere zwei Wochen später der SV Bad Laer zum Saisonfinale zu Gast ist in der Vechtetalhalle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/31-in-hamburg-das-naechste-starke-signal-des-sc-union-229410.html