Empfehlung - 3:0 – Zweitligist FC 09 erkämpft sich dritten Platz zurück

Schüttorf . Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind in der 2. Bundesliga zurück auf dem dritten Platz . Nach zuletzt zwei Niederlagen fuhren sie am Sonntag in der Vechtehalle gegen den USC Braunschweig mit einem 3:0 (25:20, 28:26, 25:15)-Sieg den ersten Dreier des Jahres ein. Damit revanchierten sich die Schüttorfer auch für die 1:3-Niederlage in Braunschweig. „Im Hinspiel waren wir mit unserer Leistung selbst für die Niederlage verantwortlich. Diesmal haben wir dafür gesorgt, dass der Sieg an uns ging“, hob Trainer Stefan Jäger hervor. Denn immer, wenn die Gastgeber konzentriert und druckvoll zu Werke gingen, waren sie auch klar die spielbestimmende Mannschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-zweitligist-fc-09-erkaempft-sich-dritten-platz-zurueck-222622.html