Empfehlung - 3:0 – SCU II macht Klassenerhalt perfekt

Emlichheim Die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim hat auch die letzten Zweifel am Klassenverbleib in der 3. Liga ausgeräumt. Mit einem souveränen 3:0 (25:19, 25:19, 25:11) gegen den SV Blau-Weiß Aasee schraubten die Volleyballerinnen aus der Niedergrafschaft ihr Punktkonto auf 32 Zähler – und vor den zwei verbleibenden Saisonspielen mindestens Platz acht sicher. Im letzten Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den VfL Lintorf und dem Saisonfinale in Hildesheim können die Emlichheimerinnen in der Tabelle sogar noch weiter klettern. „Das war eine starke und sehr konzentrierte Leistung“, freute sich Trainerin Claudia Volkers über den Auftritt ihrer Mannschaft in der gut besuchten Vechtetalhalle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-scu-ii-macht-klassenerhalt-perfekt-287219.html