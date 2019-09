Empfehlung - 3:0 - SC Union II sichert sich den Derbysieg

Emlichheim In der 3. Liga haben sich die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim und der SV Wietmarschen ein spannendes Derby geliefert. Die Punkte verbuchten dabei die Gastgeberinnen auf der Habenseite. Mit einem 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) holten die Emlichheimerinnen die Maximal-Ausbeute. Die Partie war allerdings erheblich enger, als es das Ergebnis von 3:0 vermuten lassen könnte. „Schade, da war heute mehr drin“, stellte SVW-Angreiferin Dana Kolthof nach der Partie fest. Auch ihre Mitspielerinnen und Trainer Matthias Haarmann schlugen in die gleiche Kerbe. Denn die Emlichheimerinnen hatten zwar in allen drei Sätzen über weite Strecken in Front gelegen, in der Schlussphasen kam die Gäste aber immer wieder nah heran. „Wir haben uns immer wieder gut herangekämpft, am Ende der Sätze dann aber dumme Fehler gemacht“, ärgerte sich der SVW-Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/30-sc-union-ii-sichert-sich-den-derbysieg-321158.html